ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಕಾಗಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಧರಣಿ

ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: 'ಸಮೀಪದ ಸಾಸಲು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವಿವಿಧ ಗಣಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಲಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅದಿರು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಗಣಿ ದೂಳಿನಿಂದಾಗಿ ಸಮೀಪದ ಕಾಗಳಗೆರೆ, ಕಾಗಳಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಮುತ್ತುಗದೂರು, ತರಳಬಾಳುನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದವರು ದೂರಿದರು.

ಗಣಿ ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಗಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಗೆ ಮುಂದಾದರು.

ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಸೂರಪ್ಪ, ಶೇಖರಪ್ಪ, ಎಂ.ಕೆ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಸಿ. ಸಿದ್ಧರಾಜು ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ