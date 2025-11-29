ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ವಿದೇಶಿಯರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ: ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಸಂತಸ

<p><strong>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ:</strong> ‘ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಯರೂ ಸಹ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಬರೆಯುವಾಗ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಸುವ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಸ್ಜೆಎಂ ದಂತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಸ್ಜೆಎಂ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಷೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟವು ಹೊಂದಿರುವ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದರೆ ಉಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರವಿರದೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಭಾಷೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಿಶಾಲತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪೆನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗೀಚಿದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿದೆ’ ಎಂದು ಎಸ್ಜೆಎಂ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ದುಂಡಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ. ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಓದಿದರೆ ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೈನ ಕವಿಗಳು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಕನ್ನಡ ತನ್ನ ಅಸ್ಮಿತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜಾಗತೀಕರಣ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾದೂರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಉದ್ಯೋಗ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲು ಇಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಯವಾಗಿರಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಪರವಾದ ನಿಲುವು, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಲ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎ.ಜೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ.ಟಿ.ಜಯಣ್ಣ, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಚಾಲಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಪರಮೇಶ್ವರ ಇದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಕನ್ನಡ ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿರದೆ ಅನ್ನದ ಭಾಷೆ ಆಗಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">ಪ್ರೊ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾದೂರು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ</span></div>.<div><blockquote>ಸಂವಿಧಾನ ಘೋಷಿಸಿರುವ 22 ಭಾಷೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆಗಳೇ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯವಾಗಲಿ. </blockquote><span class="attribution">ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>