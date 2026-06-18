<p><strong>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ:</strong> 'ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್' ಹೆಸರಿನ ಕಂಪನಿ ‘ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ’ ಮಾಡುವ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯದ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ₹ 860 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರು ಗುರುವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು.</p><p>ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ₹ 70 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಹಾವೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ರಾಯಚೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಶ್ ಬೊಮ್ಮಲ ಈಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ವಂಚನೆ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಊದುಬತ್ತಿ, ಸೋಪ್ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ ವೇತನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ, ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇರುವ ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿ 18 ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.</p><p>ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಲು ಹಣವನ್ನೂ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ರಶೀತಿ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆರಂಭದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಅಸಲು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಹಣವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ತಲಾ ₹ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. </p><p>ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನ, ಅಸಲು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧೆಡೆ ಇದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಮಾರ್ಟ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದ್ದು ಉಳಿತಾಯದ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಚಿನ್ನ ಅಡವಿಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಹೆಚ್ಚು ಹಣದಾಸೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ ಊದುಬತ್ತಿ, ಕರ್ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಯಾರೂ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>*</p><p><strong>ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ಸಾಧ್ಯತೆ; ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ</strong></p><p>ಗುರುವಾರ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಸೇರಿದ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಚ್.ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡಾರು ಅವರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p><p>‘ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ ಜನರು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನೋವಿನ ವಿಷಯ. ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಚ್.ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>