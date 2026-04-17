ಕೋಗುಂಡೆ– ಚೌಲಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

ಸಿರಿಗೆರೆ: ಭರಮಸಾಗರ ಹೋಬಳಿಯ ಕೋಗುಂಡೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚೌಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಶಾಸಕ ಎಂ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗುರುವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹಬ್ಬ– ಹರಿದಿನ, ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ. ಜನರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ' ಎಂದು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ₹ 300 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ₹ 660 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ₹ 25 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಟ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೋಟಗಳು ಒಣಗಬಾರದೆಂದು ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಭರಮಸಾಗರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಟಿ.ಬಸವರಾಜ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶೈಲೇಶ್�ುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಜುನಾಥ, ಕಲ್ಲೇಶ್, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಯೋಗೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ್, ಮಲ್ಲೇಶ್, ಕೊಟ್ರೇಶ್, ತಿಪ್ಪೇಶ್, ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ರಾಜಣ್ಣ, ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>