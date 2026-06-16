ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ ಸೋಮವತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ

<p>ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ: ಸೋಮವತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಸೋಮವತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ತಂಗಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದಿಂಡುರುಳು, ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>‘ಸೋಮವತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ವೇಳೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು, ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕೋಲಾರದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ವ್ರತ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಪೂಜೆ– ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪತಿಯ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ನಾನ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಮಾಡಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಕೆಲವರು ನರ್ತಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ತು ‘ನಮ್ಮ ಬಡತನದ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು ಅಜ್ಜಯ್ಯ’ ಎಂದು ಬೇಡುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಈ ಮಾಸ ಸಕಾಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಗತ್ಯ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಅಜ್ಜಯ್ಯನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪೂಜಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-43-611154901</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>