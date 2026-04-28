ಒಡಿಶಾ ಸಾಹಸ ಯಾನಕ್ಕೆ ‘ಕೋತಿರಾಜ್’ ರಾಯಭಾರಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 'ಕೋತಿರಾಜ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಹಸಿ ಜ್ಯೋತಿ ರಾಜ್ ಅವರು ಈಗ ಒಡಿಶಾದ ಪರ್ವತಾ ರೋಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಡಿಶಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರ್ವತ 'ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಸಾಹಸಾರೋಹಣ (ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್) ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಡಿಶಾದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರವತಿ ಫರಿದಾ ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಒಡಿಶಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರವತಿ ಫರಿದಾ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. 'ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ ಅವರ ಅನುಭವ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಲಿದೆ. ಒಡಿಶಾದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರವು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಭೇಟಿ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿಯ ಸಾಹಸರೋಹಣ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯುವುದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ' ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>