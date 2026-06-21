ದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸದ ಬೆಳಕಿಗೊಂದು ‘ಲಕ್ಷ್ಮಣ’ರೇಖೆ:ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಜೀವ ಸವೆಸಿದ ತೆಲಗಾವಿ

<p><strong>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ:</strong> ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಬದುಕು ಸವೆಸಿರುವ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೆಲಗಾವಿ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಕಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನೇ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಬತ್ತರ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇತಿಹಾಸವೆಂದರೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪುಟಿಯುವ ಅವರು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು, ಇತಹಾಸವೇ ಅವರ ಸಂಗಾತಿ’ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೆಲಗಾವಿ ನಡೆದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಏಕಾಂತ ಜೀವಿ’ಯಾಗಿಯೇ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ಅವರು ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದವರೆಗೂ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೃತಿ, 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಖನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲಿನಕೋಟೆಯಂತೆಯೇ ಅವರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮದುವೆಯಾದರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ’ ಎಂಬ ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದ ಇವರು, ಸವಾಲಿನ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿ, ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ನಾಯಕ ಅರಸರು, ಕಲ್ಲಿನಕೋಟೆ, ಬುರುಜು, ಬತ್ತೇರಿ, ಕಲ್ಲು– ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ‘ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೊಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೊಂದು ಆತ್ಮವಿದೆ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ದುರ್ಗದ ಪರಿಸರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿಬೆಳೆದ ತೆಲಗಾವಿ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಲ್ಲಿನಕೋಟೆ, ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟ– ಗುಡ್ಡ, ಹೊಂಡ, ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ, ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ಹುಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಯಿಸರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲೇಖನಗಳು ತೆಲಗಾವಿಯವರನ್ನು ಸೆಳೆದವು. ಒಂದೆಡೆ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ದುರ್ಗದ ಪರಿಸರ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜೋಯಿಸರ ಬರಹಗಳು ಇವರನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯತ್ತ ಹೊರಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ‘ಹುಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಯಿಸರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲೇಖನಗಳು’ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅವರು ನಂತರ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಹರತಿಸಿರಿ, ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾತವಾಹನ ಯುಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಾಯಕ ಅರಸರು; ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರ, ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಳೆಯಗಾರರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರಾಜಾ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಭರಮಣ್ಣ ನಾಯಕ, ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಗಾರಶಾಹಿ, ಹಂಪಿ-ವಿಜಯನಗರ; ಕೆಲವು ಬರಹಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಚೂರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಜೋಯಿಸರು ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡವು.</p>.<p>ತೆಲಗಾವಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯರು, ಸ್ಥಳೀಯರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅರಿಯುವಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿ, ಲೇಖನ ಬರೆದರು. ವಾಸ್ತವದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಪರಂಪರೆಯ ದಾಖಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸ ಅರಿಯಲು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೆಲಗಾವಿಯವರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಮೂಲ್ಯ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಕೃತಿಗಳು ಅವರ ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದವು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಜೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿಯೂ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ರೀಡರ್, ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಡೀನ್ ಆಗಿ 2006ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು.</p>.<p>ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ‘ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಮಿರಿಟಸ್’ ಗೌರವ ಅವರನ್ನು ಅರಸಿಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮುಡಿಗೇರಿವೆ. ‘ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ’, ‘ಇತಿಹಾಸ ಕೂಟ’ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಸಂಶೋಧನೆಗೂ ಜಾತಿಯ ಸೋಂಕು</strong> </p><p>ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೆಲಗಾವಿ ಅವರು ನಾಯಕ ಅರಸರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಹಲವು ಸವಾಲು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದವು. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ‘ನಾಯಕ ಅರಸರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲು ನೀನೇನು ‘ನಾಯಕ’ನೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಎದುರಾದವು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಯವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಇವರು ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸವಾಲಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಲಗಾವಿ ಅವರು ‘ಸಂಶೋಧನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಹುಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಯಿಸ ಬಿ.ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೆಲಗಾವಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>'ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರದಾನ ಇಂದು</strong></p><p>ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಎಂ.ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕೊಡಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೆಲಗಾವಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಜೂನ್ 21ರಂದು ನಗರದ ಐಎಂಎ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ ಕುಲಪತಿ ಡಿ.ವಿ. ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವರು. ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಬಿ.ಎಲ್.ವೇಣು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಎನ್.ಎಸ್. ಮಹಾಂತೇಶ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಯು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗುಣವತಿ ರಾಜ ವೀರ ಮದಕರಿನಾಯಕ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಕುಮಾರ್ ಬಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>