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ದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸದ ಬೆಳಕಿಗೊಂದು ‘ಲಕ್ಷ್ಮಣ’ರೇಖೆ:ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಜೀವ ಸವೆಸಿದ ತೆಲಗಾವಿ

ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 5:50 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 5:50 IST
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ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೆಲಗಾವಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೆಲಗಾವಿ
ChitradurgaHistory

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