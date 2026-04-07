ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ನಿವೃತ್ತ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ ಬಳಿ ₹ 8 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ:</strong> ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ₹ 7.90 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಗರದ ಮೆದೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾದಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ 6 ತೋಟದ ಮನೆ, 11 ನಿವೇಶನಗಳಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು 29 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ₹ 1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಯೂ ಇದೆ. ₹ 43 ಲಕ್ಷದ ವಾಹನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಆದಾಯ ಮೀರಿ ಶೇ 481ರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>'ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ಅವರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು' ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ವಾಸುದೇವರಾಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಆಸ್ತಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಪ್ಪ ಸೇರಿ 30 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>