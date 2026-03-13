ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga

ಭಾರತ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಲೋಕೇಶ್ವರ್‌ ನಾಯ್ಕ ಆಯ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:39 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:39 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chitradurga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT