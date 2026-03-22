ಮಂಟೇನಹಳ್ಳಿ: ಹೊನ್ನಾರ ಸಡಗರ

ಹೊಸದುರ್ಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಟೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ರೈತರು ಹೊನ್ನಾರ ಹೂಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ವ್ಯವಸಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯುಗಾದಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಕಿಕೆರೆ, ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಾಗುಂದಿ, ಕೊಂಡಾಪುರ, ಬಾಗೂರು, ಶ್ರೀರಂಗಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಹೊನ್ನಾರ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಹಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ನೀಡಿ, ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊನ್ನಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯಿತು. ಊರಿನ ಗೌಡರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಹೊನ್ನಾರ ಹೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಗುರುಬಲ, ಹೆಸರು ಬಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಜೊತೆ ಎತ್ತನ್ನು ಹೊನ್ನಾರಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಗ್ರಾಮದೇವರ ಮುಂದೆ ಎತ್ತು ಹಾಗೂ ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತ ಹೊನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಇತರೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾರ ಹೂಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಮೀನಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಮತ್ತು ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿನ ಪಾದ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಮೂರು ಸಲ ಮುಟ್ಟಿಸಿ 'ಹರಳು ಹಣ ಹೆಚ್ಚಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ನಂತರ ತುಂಬಿದ ಕೊಡದಿಂದ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಂದರು. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು. ಮೊದಲ ಹೊನ್ನಾರ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಬಂದಿತು. ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲಾ ಹೊನ್ನಾರ ಹೂಡಿದರು' ಎಂದು ರೈತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ವಿನಾಯಕ, ನಿರಂಜನಮೂರ್ತಿ, ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ್, ತಿಪ್ಪೇಶಪ್ಪ, ಗಿರೀಶ್ ಎಂ.ಟಿ, ಕರಿಯಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>