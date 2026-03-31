ಮರಡಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

ಹಿರಿಯೂರು: ಈ ವರ್ಷದ ಜ. 22 ರಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಡಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡು ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ರಾಮನವಮಿವರೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬಾಲರಾಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಸೋಮವಾರ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಟಿ.ಎನ್.ಸಂಜಯ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರಂತೆ ವಿಮಾನ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಸಂಜಯ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ರಾಮನವಮಿ ವೇಳೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮರಡಿಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜ. 22ರಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಜಯ್ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಕಾಶಿ, ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ಮೂಲಕ ಅಯೋಧ್ಯೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 30ರಿಂದ 35 ಕಿ.ಮೀ. ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಹಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ 50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಲರಾಮನನ್ನು ಕಾಣುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ, ಸುಸ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ಇದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಜಯ್.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಐಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಬಂಧು–ಮಿತ್ರರು ಎದುರುಗೊಂಡು ಮರಡಿಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ, ಪಾನಕ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ್ ಬಾಬು ,ಎಂ.ವಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಮಾರುತಿ, ಹರೀಶ್, ಶ್ರೀಧರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಧರ್, ಯಶವಂತಕುಮಾರ್, ಶೋಭನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>