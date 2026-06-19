ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮ - ರೈತ ಸಂಘ

<p>ಮಾಯಕೊಂಡ: ‘ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕುಟುಂಬದವರ ಕಂಪನಿಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ. ಜನ ವಿರೋಧಿ ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರುಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನಾಡಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಗುರುವಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ‘ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ಎಂದೂ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣದಿಂದ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಸಿ ವಿದ್ಯತ್ ಬಳಸುವಂತಾದರೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಡವರು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು. ಆಗ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯುತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ನೀತಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ರೈತರ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಉಗ್ರ ಹೋರಾ ಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಚ್.ಬಿ. ಹಾಲೇಶಪ್ಪಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಹೆದ್ನೆ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಎಸ್.ಜಿ. ರುದ್ರೇಶ್, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಹರೀಶ್, ಜಿ.ಎಂ. ಕಲ್ಲೇಶ್, ಸಂತೋಷ್, ಬಸವರಾಜ್, ರಾಜಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಬುದ್ದೀನ್, ಯುವರಾಜ್, ಗೌಡ್ರ ರಾಮಣ್ಣ, ಸುರೇಶ್, ಲೋಕಣ್ಣ, ಭರತ್, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-43-691036158</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>