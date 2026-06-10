ಲಿಂಗಾಯತರು ಬಸವಣ್ಣನ ಸಮಾನತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ - ರುದ್ರಗೌಡ ಸಲಹೆ

<p>ಮಾಯಕೊಂಡ: ‘ಸನಾತನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಸಮಾನತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಜನಿವಾರ ತೊಡಿಸುವ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆಚರಿಸುವವರು ಬಸವ ಅನುಯಾಯಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗಾಯತರು ಜಾತೀಯತೆ ತೊರೆದು ಸಮಾನತೆ, ಕಾಯಕ ತತ್ವ ಪಾಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರಗೌಡ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಸಮೀಪದ ಎಚ್.ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬಸವ ಉತ್ಸವದ ಚಿಂತನಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಯಾರು ಜಾತ್ಯತೀತ ಧೋರಣೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರೇ. ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಬಸವ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲ. ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಬಸವಣ್ಣನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದಾಗ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಹೊರತು ಯಾವ ಮಠಾಧೀಶರು, ಮುಖಂಡರು ವಿರೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಳ ಪಂಗಡಗಳಾಗಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರುವ ಲಿಂಗಾಯತರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನತ್ತ ವಾಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಮಂಜುನಾಥ ಹಾಲೇಕಲ್ಲು, ‘ಶರಣರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ವರ್ಣಭೇದ, ಲಿಂಗಭೇದ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರು. ಸಮಾನತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಅಂಗಳವೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವಾಯಿತು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಸೂತ್ರದಿಂದ ದೇವಾಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ ದೇಹಾಲಯ ತತ್ವ ತಂದವರು ಬಸವಣ್ಣ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯು ತ್ರಾಟಕ ಯೋಗದ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಪೂಜಾರಿಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೂಕರಾದವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ಯತ್ನಿಸಿದವರು ಬಸವಣ್ಣ. ಶರಣರು ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ, ಅನುಭಾವ ನಡೆಸಿ, ಕಾಯಕ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಉಳಿವಿಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮನುಷ್ಯನ ಧನದಾಹಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಜಾತೀಯತೆ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಸಮಾನತೆ ತರಲು ಯತ್ನಿಸಿದವರು. ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಬೇಕು. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶರಣ ತತ್ವ ಪಾಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೆದ್ನೆ ಮುರುಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಸವ ತತ್ವ ಉಳಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಶಾಮನೂರು ಎಚ್.ಆರ್ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ‘ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದಾದರೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಬೆವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೋಮಾರಿಯ ಸುಖ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವದಳದ ಸದಸ್ಯೆ ವೀಣಾ ಮಂಜುನಾಥ, ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಆವರಗೆರೆ ರುದ್ರಮುನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅತ್ತಿಗೆರೆ ನಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಿಂದು ಆರ್.ಡಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿವಮೂರ್ತಯ್ಯ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಡ್ಲೆಬಾಳು ಪ್ರಕಾಶ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-43-265711954</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>