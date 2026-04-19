ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸದಂತೆ ಆಗ್ರಹ

ಮಾಯಕೊಂಡ: ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲೆಂದು ತಂದಿದ್ದ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಶನಿವಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮಾಯಕೊಂಡ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಲೋಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಐದು ತಾಸುಗಳ ಬದಲು ಏಳು ತಾಸು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ಓವರ್ ಲೋಡ್ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದ 20 ಮೆಗಾ ವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಯಕೊಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತಂದಿದ್ದ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅಳವಡಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪರಿವರ್ತಕ ತಂದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಇ ಬಸವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಾದ ಗೌಡರ ಅಶೋಕ್, ರಾಮಜೋಗಿ ಪ್ರತಾಪ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಗ್ಗಪ್ಪರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಉಮಾಶಂಕರ್, ಶಶಿಧರ್ ಪೂಜಾರ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ