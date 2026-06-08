ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ಆದರ್ಶ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 10 ಕೊನೆ ದಿನ

<p>ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಜೂನ್ 10 ಕೊನೆ ದಿನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶೇ 60, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ 17, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 61, ಎಸ್ಸಿಎ-50, ಎಸ್ಸಿಸಿಗೆ 49, ಮಹಿಳೆ- 47, ಎಸ್ಟಿ-60, ಸಿ1-59, 2ಎ- 56, ಮಹಿಳೆ- 57, 2ಬಿ-54 ಕ್ಕೆ ಅಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಂದವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-44-728397729</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>