ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು, ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 70 ಚೀಲ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ವಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
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Chitradurga
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