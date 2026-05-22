ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ

ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ಹಾಗೂ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಟೊಮೆಟೊ ನಾಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸಸಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಸಸಿ ತರಲು ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಟೊಮೆಟೊ 60 ದಿನಗಳ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬರಲು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸತತ 3 ವರ್ಷ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಬೆಳೆಗಾರರು ಈ ವರ್ಷವೂ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾಟಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಡು ಭೂಮಿ ಉಳ್ಳವರೂ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಶೇ 25 ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು ನಾಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

'ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 100 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ 130 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಟಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಟೊಮೆಟೊ ಫಸಲನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೋಲಾರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಲಾರದ ಕೆಲ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಎರಡೂ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದು ಟೊಮೆಟೊ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ರೈತರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ರೈತರಿಗೆ ಸತತ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ನೆರೆಯ ಸೀಮಾಂಧ್ರ ರೈತರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಸಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ರೈತರು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಗಿಡಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋದವು. ನಂತರ ಸಸಿ ಸಿಗದೆ ನೆರೆಯ ಸೀಮಾಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಸಸಿ ತರಿಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಸಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಸಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಸಿಗೆ ₹ 1.50 ದರವಿದೆ.

'ನಾಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಬೆಳೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಜೂನ್ ಕೊನೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಈಗ ದರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಕ್ಕು ಲಾಭ ಕಂಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಇಳುವರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಕಾರಣ ದರ ಕುಸಿತದ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹಣ್ಣು ಸಹ ಕೋಲಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಪರಿಣಾಮ ಆತಂಕ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ, ಕೂಲಿ ವಿಪರೀಪ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹ 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಬರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರ ಯಶವಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವ