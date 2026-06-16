ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಖಂಡ ಬೋರಯ್ಯ ಆಗ್ರಹ

<p>ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ‘ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲೆಗಳಾದ ಸೋಬಾನೆ ಪದ, ಗೀಗಿ ಪದ, ಹಗಲುವೇಷ, ಬಯಲಾಟ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಗೊಂಚಿಗಾರ್ ಬೋರಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕುಂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಕಲಾಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಲೆಯಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳದ ಮಹೇಶ್ ತಂಡದವರು ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಚನ್ನಬಸವ ತಂಡದವರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜಣ್ಣ, ಪೂಜಾರಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಗೌಡ, ಪಾಲಯ್ಯ ಗೌಡ, ಸಿ.ಜಿ. ಬೋರಯ್ಯ, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-44-1861220429</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>