ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಸಭೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 1:05 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 1:05 IST
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