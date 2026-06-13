ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ: ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ

<p>ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ‘ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನ ಹಿರಿತನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎನ್.ವೈ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘7 ಬಾರಿ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 2-3 ಸಲ ಶಾಸಕರಾದವರೂ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸದ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕೆಲವರು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಲ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಈಗಲೂ ಅನ್ಯಾಯವಾದಲ್ಲಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರದ ಶೋಕಿ ಇಲ್ಲ: ‘ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಶೋಕಿಗಾಗಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬಯಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎನ್.ವೈ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಾನೇನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ. ನನಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೆಲ ಆಸೆಗಳಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯುವ ಜಾಯಮಾನ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ. 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯಾಗಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘1997ರಲ್ಲಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳದ ಸರ್ಕಾರವಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವಿದೆ. ಪಕ್ಷ ಹಿರಿತನ ಗುರುತಿಸಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ನೀಡದ ಕಾರಣವೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 18 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಎಐಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸದಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಅಭಿಲಾಷೆಯಂತೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ಹುಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಪಟೇಲ್ ಜಿ. ಪಾಪನಾಯಕ, ನಾಗೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಪಿ. ಬಾಲರಾಜ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂರಯ್ಯ, ಎನ್.ವೈ.ಪಿ.ಸ್ವಾಮಿ, ಆರ್.ಎಂ. ಅಶೋಕ್, ಬಿ.ಟಿ. ನಾಗಭೂಷಣ, ಆಸುಂಡಿ ನಾಗರಾಜ್, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ದಾದಾಪೀರ್, ರಾಂಪುರ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ವಕೀಲ ಉಮಾಪತಿ, ಪಿ.ಜಿ. ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-44-1419144855</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>