ಬೀಜ ದರ ಏರಿಕೆ: ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ

ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ಬಿತ್ತನೆಬೀಜದ ದರ ವಿಪರೀತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾದ ಶೇಂಗಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಶೇಂಗಾ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ.ಇಲ್ಲಿನ ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು 28,000 ಹೆಕ್ಟೆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟ ಶೇಂಗಾಬೀಜ ಲಭ್ಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ. ಶೇಂಗಾದ ಬಿತ್ತನೆಬೀಜಸ ದರ ₹ 130ರಿಂದ ₹140ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ರೈತರನ್ನು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ವಿಮುಖರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಿತ್ತನೆ ಶೇಂಗಾ ಕಾಯಿ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ 11,300 ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡದ ರೈತರು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ₹ 9,200ರಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರು ₹ 9,900ರಂತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕಾಯಿಗೆ ₹ 8,500 ಮತ್ತು 2024–25ರಲ್ಲಿ ₹ 9,000 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಿತ್ತನೆಬೀಜ ದರ ಬಹುತೇಕ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.

'ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆಬೀಜದ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ದರ ತೀವ್ರ ಕುಸಿದಿರುತ್ತದೆ. ಸತತ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಬೆಳೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವ ಶೇಂಗಾ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸೂರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರಾದ ಮಹೇಶ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದರು.

'ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಶೇಂಗಾ ದರ ₹ 7,500 ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದ್ರೋಹವಾಗಿದೆ. ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಣಿದು ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು' ಎಂದು ರೈತಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಡರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 5 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 50 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಸಡ್ಡೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷ