ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವ

ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ರಥೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಬಿಳಿನೀರು ಚಿಲುಮೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಗುರುತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ರಥೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಯು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಪಣಿಯಪ್ಪ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತ ಸ್ಥಳವೇ ಬಿಳಿನೀರು ಚಿಲುಮೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯು ಕುಡಿಯಲೆಂದು ಬೆತ್ತದಿಂದ ಮೀಟಿ ನೀರು ಹೊರ ತೆಗೆದರು ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಏ. 14ರಂದು ಕಂಕಣಧಾರಣೆ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ಮಯೂರ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ಗಜ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ಸಿಂಹ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ವೃಷಭ ವಾಹನೋತ್ಸವ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ರಥಕ್ಕೆ ತೈಲ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಬಲಿ ಅನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ನಂತರ ಮಡಿತೇರು ಎಳೆಯಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮೀಪದ ಊಡೇವು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದ ಮುಕ್ತಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪಾದಗಟ್ಟೆವರೆಗೆ ರಥ ಸಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ 'ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಚರಿತ್ರೆ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಏ. 27ರಂದು ಮರಿ ಪರಿಷೆ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>