ಹಗಲುವೇಷ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕೊರತೆ, ಸರ್ಕಾರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು

<p>ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ‘ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾ ಭಾರತದ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲುವೇಷ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ವೋದಯ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕುಂತಿ ಹಗಲು ವೇಷಧಾರಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಹಗಲು ವೇಷ ಅಳಿವು–ಉಳಿವು’ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಟಿಸಲು ಹಗಲುವೇಷ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಲೆಯಿಂದ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಲೆಯೂ ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮೂಲಕ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹಗಲುವೇಷಧಾರಿಗಳು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆಯ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಯುವಜನರು ಅವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿನ ಜತೆ ಕಲೆ ಉಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಲಾವಿದರ ನೆರವಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಕಲಾವಿದರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಭೀಮಾಂಜನೇಯ ಯುದ್ಧ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಮಂಜಣ್ಣ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಗೀತಾ, ಹಗಲುವೇಷಧಾರಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಧೂಪಂ ಜಂಬಣ್ಣ, ಧೂಪಂ ದುರ್ಗಪ್ಪ, ಕೆ. ಭಿಕ್ಷಾಪತಿ, ಕೆ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-44-1316064533</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>