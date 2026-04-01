ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ

<p><em>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾತ್ತೆ</em></p>.<p>ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಡಿಲು, ಗುಡುಗಿನ ಅಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸುರಿಯಿತು. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೆಲಕಾಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಗೌರಸಮುದ್ರ, ಹನುಮಂತನ ಹಳ್ಳಿ, ಮಾರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ, ಮೊಗಲಹಳ್ಳಿ, ರುದ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ. ಓಬಣ್ಣನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಮಳೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಳೆ ಬೀಳುವ ವಿಡಿಯೊ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಲವರು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೆರೆಡು ಮಳೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ರೈತರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-44-213213274</p>