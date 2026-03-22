ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಈಚೆಗೆ ಸಮೀಪದ ಮರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 67ರಲ್ಲಿರುವ ಕರಿಬಂಡೆ ಬಳಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸಮೀಪದ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಂಪನಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಟಿ. ಜಗದೀಶ್ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನಾ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರೈತ ಸಂಘವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದವು. ಎಸ್. ಪರಮೇಶ್, ಬಂಗಿ ಸೂರಯ್ಯ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಪೆದ್ದಯ್ಯ, ನಾಗಸಮುದ್ರ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಚಿದಾನಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>