ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಯಮರೂಪಿ ಲಾರಿ

<p><em>ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ</em></p>.<p>ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಜೇವರ್ಗಿ- ಚಾಮರಾಜನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ರಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುಗ್ಧ ಜೀವಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ, ಟ್ರಕ್ಗಳು ಯಮರೂಪಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಾಪುರ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ನಿಂತಿದ್ದ ಲಾರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಈ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ತುಮಕೂರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಲಾರಿಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಐವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಿಂತಿದ್ದ ಲಾರಿ, ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಗಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪವೇ ಕಾರಣ. ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಲಾರಿ, ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ, ಕಾಫಿ, ತಿಂಡಿ, ಶೌಚಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಾಕದೇ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೇವರ್ಗಿ- ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೃತ್ಯುಕೂಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಜೇರ್ವಗಿ- ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಯಿತು. ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರುವುದುರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 2 ಪಥದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡಿ.ಹಿರೇಹಾಳ್ನಿಂದ ತಳಕುವರೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅವಘಡ ನಡೆದು ಅಪಘಾತ ವಲಯವಾಗಿ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಚತುಷ್ಪಥಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿದ ನಂತರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲುಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇದಿನೇ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರು, ಬೈಕ್ಗಳು ವೇಗದ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ವಿವಿಧ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಲುಬೇಗನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬ ಅವಸರದಿಂದ ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ವಾಹನ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟೈರ್ ಸಿಡಿದು ವಾಹನ ಅಪಘಾತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದರೂ ಅತೀ ವೇಗದ ಚಾಲನೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವ ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಟೋಲ್ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಟೋಲ್ ಬಳಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಮೂಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಗಾ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಕೀಲ ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಹನಗಳು, ಕುರಿ, ಜಾನುವಾರು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ವೇಗಮಿತಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿರುವುಗಳೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಪಘಾತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-44-1058770305</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>