ಭಾನುವಾರ, 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು| ಸರ್ವೀಸ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾರದ ಬಸ್‌ಗಳು: ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ
Published : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:32 IST
ರಾಜಕೀಯ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ನಿಲ್ದಾಣ ಡಿಪೊ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಜೂನ್‌ ವೇಳೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು
ನೊಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು
ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಡಿಪೊದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮಂಜೂರಾದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
