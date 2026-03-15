ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 150ರಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ಗಳು ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜೇವರ್ಗಿ- ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇದು. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇರ್ಲರ್ಜೆಗೇರಿದ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬಸ್ ಬರುವುದು ವಿರಳವಾಗಿದ್ದು ಹಲವು ಬಾರಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಜಿ. ಕೆರೆ, ಹಾನಗಲ್, ರಾಯಾಪುರ, ನಾಗಸಮುದ್ರ, ರಾಂಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಸಂಪರ್ಕಗೆ ಬಂದೇ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಿದೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಡಿಪೊದ ಬಸ್ಗಳು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ಮಾನ್ವಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ, ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು, ತುಮಕೂರು ಭಾಗದ ಡಿಪೊಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳು ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರದೇ ಹೆದ್ದಾರಿಗುಂಟವೇ ತೆರಳುತ್ತವೆ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲು ಹೋದಲ್ಲಿ 'ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನಸಂಸ್ಥಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ದೂರಿದರು.

'ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲ ಬಸ್ಗಳು ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೆರೆಡು ದಿನ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಡಿಪೊಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ ಬಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ನಂತರ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ಗಳು ಸರವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಕಾರಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ತಿಪ್ಪೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು 5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿದ್ದು, ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವ ಬಸ್ಗಳೂ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರಾಯಾಪುರ ಬಳಿ ಡಿಪೊ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ರಾಂಪುರ, ಹಾನಗಲ್, ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ, ರಾಯಾಪುರ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಗೇಜ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮಕ್ಕಳ, ಮಹಿಳೆಯರ ಜತೆ ಬಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಕಾಣಬಹುದು.