ಕೋನಸಾಗರ ಸಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯನ ಜೋಡೆತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೇತ್ರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಐಪಿಎಲ್ ಬಳಗವು ಭಾನುವಾರ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬ ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>1.5 ಟನ್ ತೂಕದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬವನ್ನು ಜೋಡೆತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 250 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಳೆಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೋನಸಾಗರದ ಸಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ ಅವರ ಜೋಡೆತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ₹20,001 ನಗದು, ಪಾರಿತೋಷಕ, ಐಪಿಎಲ್ ಬಳಗದ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅವರ ಎತ್ತುಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ₹15,001 ಮತ್ತು ಪಾರಿತೋಷಕ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಎತ್ತುಗಳು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ₹10,001, ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಎತ್ತುಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ದಾನದೊಂದಿಗೆ ₹5,001, ಸಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ₹2,501 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಜಿ.ಇ. ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಾದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಮೇಶ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸೂರ್ಯ, ಮುಖಂಡರಾದ ಟಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಕಾಮಯ್ಯ, ಕೆ. ದಡ್ಡಯ್ಯ, ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಜಿ.ಸಿ. ಮಹೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>