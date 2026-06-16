ಎನ್.ವೈ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಸ್ವಕುಳಸಾಳಿ ಸಮಾಜ ಆಗ್ರಹ

<p>ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ‘ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎನ್.ವೈ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸ್ವಕುಳಸಾಳಿ ನೇಕಾರ ಸಮಾಜ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘7 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಎನ್ವೈಜಿ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ಎನ್ವೈಜಿ ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯವು ಅವರ ಜೊತೆ ಇರಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನರೇಂದ್ರ ಗಾಯಕವಾಡ್, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಕಾಂಬಳೆ, ಗಿರೀಶ್ ಪಾಣಿಭಾತೆ, ರಮೇಶ್ ಪಾಣಿಭಾತೆ, ಡಿ.ಎಚ್. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ, ಟಿ.ಎಂ. ಅಶೋಕ್, ಶಿವಾಜಿ ವಾಂಜ್ರೆ, ವನಿತಾ ಗಿರೀಶ್, ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-44-749432667</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>