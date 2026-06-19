ವೈಭವದ ಪಾಂಡುರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರಿನಲ್ಲಿ

<p>ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಕುಳಸಾಳಿ ಜನಾಂಗದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾಹ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಗಣಹೋಮ, ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ವಾಸ್ತು ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಪಂಚಗವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಕೌಲಾ ಆಕರ್ಷಣಾ ಹೋಮ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಹೋಮ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿತು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-44-300706796</p>