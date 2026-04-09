ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ಬಳಿಯ ರಂಗಯ್ಯನದುರ್ಗ ಜಲಾಶಯ: ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮೀನ–ಮೇಷ!

ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಗಯ್ಯನದುರ್ಗ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮನವಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಲಾಶಯಗಳಿದ್ದು, ರಂಗಯ್ಯನದುರ್ಗ ಜಲಾಶಯವೂ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಜಲಾಶಯ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾನಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 3 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನ ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಮೂಲ ಇಲ್ಲದ ಈ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಜಿನಗಿಹಳ್ಳದ ನೀರು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಭರ್ತಿಯಾದ ವೇಳೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಹಾಗೂ ರಾಯದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜಲಾಶಯ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಬಳಿ ಅರ್ಧ ಕಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಏರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊರಕಲು ಇದ್ದು, ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡದಂತಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೀದಿದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದವರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೇಳಿದರು.

ಜಲಾಶಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳವಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ, ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇತರೆ ತಾಣಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತವರು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮರ್ಲಹಳ್ಳಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಜಲಾಶಯವು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು, ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ.

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಜಲಾಶಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಜತೆ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ