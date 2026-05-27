ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ; ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಜನರ ಆಗ್ರಹ

ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ಜನ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಪಡಿತರ ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದವರು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ದೂರಿದರು.

ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಡಿತರ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಕೆ.ಜಿ. ಅಕ್ಕಿ, 3 ಕೆ.ಜಿ. ರಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ 31ರೊಳಗಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು, ನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಓಪನ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಪಡಿತರ ನೀಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದರು.

'ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೆ ಶೇ 54 ರಷ್ಟು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಗೀತಾಂಜನೇಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿತರಣೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಮುಖಂಡ ಜಾಫರ್ ಷರೀಫ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260527-44-90811870