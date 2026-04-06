ಜೋಡೆತ್ತು ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರುದ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿರುವ ಜೋಡೆತ್ತು ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಗಜಗುಡ್ಲ ಪಾಪಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಗಂಜಿಕಪ್ಲೆ ಸುರೇಶ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬಳಗವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 34 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಪತ್ತೆಮರದ ಹಟ್ಟಿಯ ಸಣ್ಣೋಬಯ್ಯ ಅವರ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ₹20,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪಾರಿತೋಷಕ ಪಡೆದವು. ಕುಂಚಿಗಿನಾಳ್ ಮಣಿ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ₹15,000 ನಗದು, ಪಾರಿತೋಷಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡವು. ತೋಡ್ಲಾರಹಟ್ಟಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೋರಯ್ಯ ಅವರ ಎತ್ತುಗಳು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ₹10,000 ನಗದು, ಪಾರಿತೋಷಕಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವು ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>