ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು | ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ: 2,332 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಾಗ್ಯ
ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ; ಇಲಾಖೆ ನಡೆ ಅನುಮಾನ
ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:48 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:48 IST
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಿದೇವೆ. ಕೆಲ ಪಾಲಕರ ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜತೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೈದು ಕಳಿಸುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ
ಇಲಾಖೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೂ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು
-ಮಹಮದ್ ಇನಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ