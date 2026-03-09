ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು | ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ: 2,332 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಾಗ್ಯ

ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ; ಇಲಾಖೆ ನಡೆ ಅನುಮಾನ
ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:48 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:48 IST
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಿದೇವೆ. ಕೆಲ ಪಾಲಕರ ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜತೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೈದು ಕಳಿಸುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ
-ಎಚ್.ಟಿ. ನಾಗೀರೆಡ್ಡಿ, ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಂಡ ರಾಂಪುರ
ಇಲಾಖೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೂ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು
-ಮಹಮದ್‌ ಇನಾಯತ್‌ ಉಲ್ಲಾ, ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ
