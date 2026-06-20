ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಧರಣಿ

<p>ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಲೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಶುಕ್ರವಾರ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರೈತಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನಾ ವೇದಿಕೆ ಧರಣಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>‘4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೂಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಯವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಭೀತಿಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಜತೆಗೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಎಸ್. ಪರಮೇಶ್ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಅದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕ ಎನ್.ವೈ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಎಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ ಧರಣಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ರೈತ ಸಂಘದ ಡಿ. ಮಲಿಯಪ್ಪ, ಪರಿವರ್ತನಾ ವೇದಿಕೆಯ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ರುದ್ರಯ್ಯ, ಟಿ. ನಾಗೇಶ್, ಟಿ. ರುದ್ರಮುನಿ, ಸಿ.ಎಂ. ಬಾಬು, ಕಾಮಯ್ಯ, ಮೂರ್ತಿ, ಶಿವಮ್ಮ, ಕಂಪಾಲಯ್ಯ, ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ, ಚೌಡಪ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-44-1154431706</p>