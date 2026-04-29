ತುಪ್ಪದಮ್ಮ ಸಿಡಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನುಂಕಿಮಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ತುಪ್ಪದಮ್ಮ ದೇವಿ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಡಿ ಮಹೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನುಂಕಿಮಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರ್ಷಿಕ ರಥೋತ್ಸವದ ಮರುದಿನ ತುಪ್ಪದಮ್ಮ ದೇವಿ ಸಿಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏ.21 ರಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸುತ್ತಲಿನ 33 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ದೇವರಾಗಿ ನುಂಕಿಮಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಪಟ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಡಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನುಂಕಿಮಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಕಾಲ ಭೈರವೇಶ್ವರ, ಹರಳಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹರಳಯ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ. ನಂತರ ಸಿಡಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಿಡಿ ಆಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ದೇವರ ಭೇಟಿ ನಂತರ ಸಿಡಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮುಂಭಾಗದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಪಾಳೆಗಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಈ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಳೆಗಾರರು ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಮೂರು ಸುತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಿತಹಾಗೂ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಕಂಬ ಸುತ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಡಿ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು. ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಂಧ್ರದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಸಿದ್ಧಬುಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರೆಬೀಳಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>