ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆಯ ವಸುಂಧರಾ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಲೀಕ, ಹಲವು ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ಎಸ್.ಸಿ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬುಧವಾರ ಬಯಲುಸೀಮೆ ರೈತ ಹಿತಚಿಂತಕ ಬಳಗದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ವಸುಂಧರಾ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಹಲವು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನ ಕೃಷಿಗೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹ ಲಭಿಸಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಯು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಂದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ನೀರಾ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪೇಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇವಲ ₹ 1,250 ಬೆಲೆಯ ನೀರಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಉತ್ಸಾಹ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ದಂಧೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೀರಾ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಹತಾಶೆಯ ಕ್ರಮ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಹರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಟಿ. ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಮಂಡಲಾದ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ನೇರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿ, ರಾಜಣ್ಣ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಹೇಮಂತಕುಮಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>