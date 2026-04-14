ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ

ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ

ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಣ್ಯದ ಅಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಗೆ ಕಚ್ಚಾಬಾಂಬ್ (ಸಿಡಿಮದ್ದು) ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಸಿಡಿದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಮೇಯಲು ಹೋಗುವ ಜಾನುವಾರುಗಳೂ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಿಗಾರಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ, ಕಮರಾಕಾವಲು, ತುಮಕೂರ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಮಾರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗಳು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಸಬೇಡ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನೂರಾರು ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳೂ ಇದ್ದು, ಮೇವಿಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂದಿ, ಜಿಂಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಮಾವಿನ ವಾಟೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾಬಾಂಬ್ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಮುಂದಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಬಾಯಿ ಛಿದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅವು ನೀರು, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಆಗದೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ನರಳಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಮೂಕ ಜೀವಿಗಳ ಈ ರೋಧನ ನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರು, ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅವುಗಳು ತಮಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಫಸಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಭೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಕಚ್ಚಾಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇಟೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದೂ ಅವರ ದುರುದ್ದೇಶ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾನುವಾರುಗಳೂ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಸೂರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

'ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಚ್ಚಾಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಅಥವಾ ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಯುತ್ತಿವೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳೂ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಚೌಳಕೆರೆಯ ರೈತ ಪಿ.ಟಿ. ಮಹೇಶ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಈ ಕುರಿತು ವನ ಪಾಲಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಚ್ಚಾಬಾಂಬ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಾವೇನೂ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕಚ್ಚಾಬಾಂಬ್ ಇಡುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ