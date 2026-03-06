ಅಹಂಕಾರ ತೊರೆದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿ

<p><strong>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ:</strong> ‘ಜೇನಿನಂತಹ ಸಿಹಿಯಾದ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಬಸವಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮುರುಘಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದರೂ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ. ಎರಡು ಕಿವಿಗಳಿದ್ದರೂ ಶಬ್ದ ಒಂದೇ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದೇಹಗಳು ಎರಡಿದ್ದರೂ ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಆದಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಚಕ್ಕಡಿಗೆ ಕಡೆಗೀಲು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೀಳದು. ಅದರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೀಲು ಎಂಬ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಲಿ. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೊರೆದು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಬರದಂತೆ ಸಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಇಂದು ಹಿಡಿದಿರುವ ಪರಸ್ಪರರ ಕೈಗಳು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬಿಡದೆ ಸಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷದ್ದಲ್ಲ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಡರು-ತೊಡರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನದ ಜತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಎಸ್ಜೆಎಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಕೆ.ಬಿ.ಗುಡಸಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ₹10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮುಖಾಂತರ ಮಠವು ದುಂದುವೆಚ್ಚದ ಮದುವೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದೆ’ ಎಂದು ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆಯ ಪದ್ಮಪೀಠದ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕರ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಲೇಖಕ ಎಚ್.ಲಿಂಗಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>13 ಜೋಡಿಗಳ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾವನಾಋಷಿ ಪದ್ಮಪೀಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಭಕ್ತರಾದ ಕೆಇಬಿ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ಜಿ.ವಿ.ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಗಂಜಿಗಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>