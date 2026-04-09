ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೆರೆ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಳಸುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಜಿ.ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹಲವು ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ತುಂಬಲು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ಹೂಳು ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅನುಮತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಆಳವಾಗಿ ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದು ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 3 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಆಳದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಗೆಯಬೇಕು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಮೆ, ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಚಾಲಕರು ಪರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಕೆರೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಪಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ನಾಗರಾಜ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಗಾದ್ರೆಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಅಜಯ್, ಅಮೃತೇಶ್, ರಮೇಶ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-44-241673276</p>