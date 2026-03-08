ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: ಗುರುತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ವಸಂತೋತ್ಸವ

<p><strong>ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಒಳಮಠ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಓಕಳಿ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ವಸಂತೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದೇವರನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ದೃಷ್ಠಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಓಕಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವಸಂತೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ವಂಶಸ್ಥರು, ಮೂಗಜ್ಜರ ವಂಶಸ್ಥರು, ಕುಂಟಪ್ಪರ ವಂಶಸ್ಥರು, ಗಿಡ್ಡಯ್ಯರ ವಂಶಸ್ಥರು, ಮೇಗಳಗೆರೆ ಬಸಣ್ಣ ವಂಶಸ್ಥರು ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ 5 ಹೊಸ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ವಸಂತೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಂಡರು. ಒಳಮಠ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಐದು ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಓಕಳಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇವೇಳೆ 9 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುರುತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಚಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಬುದಾದರು, ದೈವಸ್ಥರು, ಸೇವಾಕರ್ತರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಂಕಣಗಳನ್ನು ಓಕಳಿ ತುಂಬಿದ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅರಿಶಿಣದ ಓಕಳಿ ತುಂಬಿದ ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜಿಸಿ, ಹೂವಿನ ಚಪ್ಪರದ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಗುರುತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅರ್ಚಕರ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಗೆ ಓಕಳಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ನಂತರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಓಕಳಿ ನೀರನ್ನು ಎರಚುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಓಕಳಿ ನೀರನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಬಾಬುದಾರರು, ದೈವಸ್ಥರು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅರಿಶಿಣದ ಓಕಳಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 10ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಗಟ್ಟೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಪೂರ್ತಿ ಪಾದಗಟ್ಟೆಯ ಬಳಿಯೇ ಹಾಡು ಭಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನಜಾವ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊರಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಹೊರಮಠದಲ್ಲಿ ಓಕಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>