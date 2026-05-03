ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಆಟೊ ಚಾಲಕ

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದ ದಂಪತಿಗೆ ಮರಳಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ವಿವರ: ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಬಳಿಯ ಎನ್.ಮಹದೇವಪುರದಿಂದ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತೊರೆಕೊಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹ 7.5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ದಂಪತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ವಾಪಸ್ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಜಿ.ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಿಎಸ್ಐ ಅವರು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಸರದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಸರವನ್ನು ಚಾಲಕನ ಮೂಲಕವೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಬಾಷಾ, ಲೋಹಿತ್, ಕುಮಾರ್, ತಿಮ್ಮೆಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಟಿ)ಯಲ್ಲಿ ಮೇ 7 ಮತ್ತು 8ರಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಸಸಿಗಳು, ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ, ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಮೇ 6ರೊಳಗೆ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9742455666, 8217403715ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಐಐಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-44-129610660</p>