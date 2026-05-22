ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಹಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ₹ 4 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಮುಷ್ಠಲಗುಮ್ಮಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ, ಅಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಎನ್. ಉಮೇಶ್ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು.</p>.<p>ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ₹ 4 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ನ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕ ವೃತದಲ್ಲಿರುವ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಮರಳಿ ಬಂದು ಬೈಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹಣ ಇರುವ ಚೀಲ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನಾಯಕನ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಪಿಎಸ್ಐ ಜಿ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಕಳ್ಳನ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>