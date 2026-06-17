ನಿರಂತರ ಹಾಜರಾತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ವೃದ್ಧಿ

<p>ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿರಂತರ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಜರಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಜರಾತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೂ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.45ರ ಒಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಜರಾತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಎಚ್ಆರ್ಎಂಎಸ್ ಕಡತಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಹಾಜರಾತಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಗೈರುಹಾಜರಿ, ಬಿಸಿಯೂಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದ ಅಪವ್ಯಯ ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಹಾಜರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಶಾಲೆಗೆ ಗೈರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ಕರೆತರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ಜೆ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಸಿಆರ್ಪಿಗಳಾದ ಜಿ.ಪಾಲಯ್ಯ, ಬಿ.ಟಿ.ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್, ಜಗನ್ನಾಥ್, ರಮೇಶ್, ಬಿ.ಎಚ್.ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಪ್ಪ, ಬಿಆರ್ಪಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್, ಸದಾಶಿವಯ್ಯ, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಉಮಾ, ಟಿ.ರೂಪಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-44-337137366</p>