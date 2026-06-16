ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಒತ್ತಾಯ

<p>ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿಯು ನಿರಂತರ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೋಬಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗಳು ಅನಾವೃಷ್ಟಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನಾಶವಾದವು. ಹೋಬಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಕೃಷಿಕರು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ರೈತರು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ₹ 6 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹ 7 ಸಾವಿರ ದರವಿದೆ. ಆದರೆ, ರೈತಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 30 ಕೆ.ಜಿ. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ₹ 2,690, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ₹ 3,000 ಇದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ 8,900 ದಿಂದ ₹ 9,200ರ ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ರೈತರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ರೈತರಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ 3 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರೈತಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ದರವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪಿ.ಮುತ್ತಯ್ಯ, ಕೆ.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ, ಒ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಸಿ.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತರಾದ ಶೇಖರಪ್ಪ, ಬಸಣ್ಣ, ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ, ಟಿ.ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಕಣುಮಕ್ಕ, ರಾಜಣ್ಣ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಲ್ಪಾ, ಗಂಗಮ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-44-1073372300</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>