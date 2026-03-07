ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಪೇಶನ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ; ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮೆರೆದ ಭಕ್ತರು

ವಿ. ಧನಂಜಯ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:09 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:09 IST
ಭದ್ರಾ ನೀರು ಹರಿದು ಬರಲಿ ಎಂದು ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ರಥಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು
