ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ: ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ

<p><strong>ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: </strong>ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಂಜಿತ್ಕುಮಾರ್ ಬಂಡಾರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತೇರುಬೀದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆಯ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಸ್ಪಿ, ಎಎಸ್ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, 18 ಸಿಪಿಐ, 46 ಪಿಎಸ್ಐ, 96 ಎಎಸ್ಐ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಜತೆಗೆ 800 ಎಚ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳು, 80 ಜನ ಟಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು, 8 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಎಸ್ಐ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ 600 ಹೋಂ ಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಳದ 7 ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿಯ 3 ತಂಡಗಳು ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಒಳಮಠ ಹಾಗೂ ಹೊರಮಠ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸರದಿ ಸಾಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 8 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಟವರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುಂಪಿನ ಚಲನವಲನದ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರಗಳ್ಳತನ, ಜೇಬುಗಳ್ಳತನ, ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಯಲು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಫ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಂಥಹ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಜತೆಗೆ ವಜ್ರ, ಟೈಗರ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಲಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಘುವಾಹನ, ಬೈಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ದೂರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹5 ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನೆ ತಂಡಗಳು (ಕ್ಯೂಆರ್ಟಿ) ರಥದ ಸುತ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲಿವೆ. ರಥದ ಚಕ್ರದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಗ್ಗ ಬಳಸಿ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಥದ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಬರದಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಈ ತಂಡಗಳು ಶ್ರಮಿಸಲಿವೆ. ಬೃಹತ್ ರಥದ ಸುತ್ತ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವುದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪಿಕ್ಪಾಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 23 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತೇರು ಬೀದಿ, ಒಳಮಠ, ಹೊರಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ದಿನದ 24ಗಂಟೆಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. </p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ 7 ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತೇರು ಬೀದಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ರಥೋತ್ಸವ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜರುಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್, ಸಿಪಿಐ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎಂ.ಶಿರೇಹಳ್ಳಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಜಿ.ಪಾಂಡುರಂಗ, ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಬಲಿ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ </strong></p><p>ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಬಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣಿಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪಶುಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ನಿರ್ಮೂಲನ ಜಾಗೃತಿ ಮಹಾಸಂಘ ಹಾಗೂ ಬಸವಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೀಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡು ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡಲಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣಿಬಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಜಾತ್ರಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತರದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾ.5ರಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಾಣಿದಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂದೇಶ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>