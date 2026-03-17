ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: ಗ್ಯಾಸ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; 12 ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಶ

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು 12 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ಟಣದ 8ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ನಿವಾಸಿ ಕುಶ ಎಂಬುವವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಕ್ರಮ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಂದೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ 12 ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು, 2 ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಒಂದು ತೂಕದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಕುಶ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಾರಿಹಾಳ್ ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಆರ್.ಗಿರಿಧರ್ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

ಅವರು ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು, ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷರು, ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ 12 ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು, ಎರಡು ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳು, ಒಂದು ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಜಿ.ಪಾಂಡುರಂಗ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಆರ್.ಗಿರಿಧರ್, ಪ್ರೇರಣ ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕ ಮಂಜುನಾಥ ಇದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.