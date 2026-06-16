ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯದ ಚರಂಡಿ ನೀರು, ಸಮಸ್ಯೆ ಜೋರು

<p><em>ವಿ.ಧನಂಜಯ</em></p>.<p>ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗದೇ ನಿಂತ ನೀರು.. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಿಂತು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಮಲಿನ ನೀರು.. ದಿನವಿಡೀ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಹಾವಳಿ..</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಮನುಮೈನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಿತ್ರಣವಿದು.</p>.<p>ಕಿರಿದಾದ ಮೋರಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಚರಂಡಿನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗದೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲೇ ತುಂಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೇ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಹರಿಯದೇ ನಿಂತು ಮಲಿನಗೊಂಡಿವೆ. ಆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಓಡಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ- ಅರಬಾವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 45 ಹಾದುಹೋಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದು, 800 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಎನ್.ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2,400 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತದಾರರಿದ್ದು, 5 ಜನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1,800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದವರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಿರಿದಾದ ಮೋರಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಚರಂಡಿಗಳ ನೀರು ಹರಿದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಮೋರಿಯ ಬಳಿ ಬಂದುನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮೋರಿಯು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುವ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿಯದೇ ನಿಂತಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಿನಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಚಂದ್ರಾ ನಾಯ್ಕ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಜುನಾಥ, ನೀಲಾ ಬಾಯಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಬಾಯಿ, ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ, ಶರಾವತಿ, ಮೋಹನ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ, ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ದೇವಾನಂದ, ಮಲ್ಲೇಶ್ ನಾಯ್ಕ, ಬಸವರಾಜ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-44-691530250</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>