ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ

<p>ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: ‘ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆಯು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಗತಿಯ ವೇಗ ತಗ್ಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಟಿ. ಮಂಜುಳಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಬಿರುಸಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>‘ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ, ತುರ್ತು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂ.ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚೇರಿಯ ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳುವ ದಾಖಲೆ, ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಭೆಗಳು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಠರಾವು ಹೊರಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರು ಬೇಕೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ’ ಎಂದು 1ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮಾಂಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಸಲೂನ್ ಶಾಪ್ನ ಕೂದಲು, ಮದ್ಯದ ಪೌಚ್ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಗೆ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಪ.ಪಂ.ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಣಕುರುಡು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದಸ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರಾದ ಜೆ.ಆರ್.ರವಿಕುಮಾರ್, ಈರಮ್ಮ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ನಾಡಕಚೇರಿ, ಪೊಲೀಸ್, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ.ಪಂ.ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನೆಗುದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇರ ಹೊಣೆ’ ಎಂದು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಅನ್ವರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದಂತೆ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 5 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಟಿಎಸ್ಆರ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದಂತೆ ಬೋಸೆದೇವರಹಟ್ಟಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲೂ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಓಬಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಿ.ಬೋಸಮ್ಮ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆ.ಪಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಟಿ.ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಗುರುಶಾಂತಮ್ಮ, ಸುನೀತಾ ಮುದಿಯಪ್ಪ, ಪಾಪಮ್ಮ, ಸರ್ವಮಂಗಳಾ, ಬಿ.ವಿನುತಾ, ಮಹಾಂತಮ್ಮ, ಟಿ.ವಾಸೀಂ ಅಹಮ್ಮದ್, ಟಿ.ಓಬಳೇಶಿ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಒ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-44-1711857697</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>